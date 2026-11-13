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        13 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon; 29 gözaltı

        İZMİR merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin güncel kadın eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        13 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon; 29 gözaltı

        İZMİR merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin güncel kadın eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli, gözaltına alındı.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin güncel kadın eğitim yapılanması kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen soruşturmada, yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Galeri
        Galeri

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