İzmir merkezli FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'güncel kadın eğitim yapılanması'nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla harekete geçildi. Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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