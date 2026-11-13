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        İzmir merkezli FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon

        İzmir merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 3 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        İzmir merkezli FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon

        İzmir merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 3 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'güncel kadın eğitim yapılanması'nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla harekete geçildi. Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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        Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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