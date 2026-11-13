İzmir'e şehit ateşi düştü

MALATYA'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in (41) İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından şehadet haberi ulaştırıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in Gaziemir’deki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer, 2 çocuk babası şehit Çimen’in eşine şehadet haberini verdi.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretine gelirken, şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.