İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi Malatya'daki helikopter kazasından İzmir'e acı haber
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 4 askerin şehit olduğu bildirilen kazanın ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. MSB'den yapılan açıklamada, S70 tipi askeri helikopterin Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğradığı ve kazada 4 askerin şehit olduğu belirtildi. Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in İzmir Gaziemir ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı.
Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.
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