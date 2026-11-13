COP31'in dördüncü gününde İzmir'in iklim mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, COP31’in dördüncü gününde de iklim kriziyle mücadelede kentte geliştirdiği uygulamaları uluslararası katılımcılarla buluşturdu. "Dirençli İzmir için Dirençli Mahalleler" temasıyla çok sayıda oturum, panel ve etkinlikte yer alan İzmir heyeti, farklı deneyimler edinerek yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı buldu.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) dördüncü gün geride kalırken İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele kapsamında kentte yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşmayı sürdürdü. Belediye yöneticileri, uzmanları ve farklı birimlerden temsilcilerin katıldığı zirvede İzmir; iklim değişikliğine uyum, dirençli kentler, sürdürülebilirlik, gıda, enerji ve yurttaş katılımı başlıklarında düzenlenen oturumlarda temsil edildi.

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"Dirençli İzmir için Dirençli Mahalleler" temasıyla çalışmalarını sürdüren İzmir heyeti, COP31 kapsamında uluslararası temsilcilerle bir araya geldi. İzmir standında ise paneller, atölyeler ve çözüm odaklı etkinliklerle kentin iklim çalışmaları tanıtıldı. İzmir’in büyük ölçekli hedeflerinin yanı sıra mahallelerden başlayan ve yurttaşların doğrudan katılımıyla hayata geçirilen uygulamaları da zirvenin gündeminde yer aldı.

"Masada sadece bizim olmamız yeterli değil"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, COP31 kapsamında düzenlenen "Eyleme Yönelik Meclis: İklim Dirençliliği Altyapısı Olarak Yurttaş Katılımı" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Okyay, İzmir’de hayata geçirilen İklim Yurttaş Meclisi deneyimi ve yurttaşların karar alma süreçlerine katılımının iklim politikalarında oluşturduğu değişimi anlattı. İzmir’de yurttaşlardan gelen önerilerin sürdürülebilir iklim eylem planlarına dahil edildiğini belirten Okyay, "Vatandaşların katılımı bizde yapısal bir değişikliğe neden oldu. Biz o çıktıları sürdürülebilir iklim eylem planlarımıza ekleyebildik. Meclisimizden geçen bu planlarda herkesin sorumluluğu ve takibi açık bir şekilde tanımlanmış vaziyette" diye konuştu. İzmir’de yurttaş katılımının iklim çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, kentin 30 ilçesinde yurttaş meclislerinin tamamlandığını ve kararların ilgili birimlere iletildiğini belirten Okyay, "Biz insanlarımızı daha fazla dinlemeyi, onların ihtiyaçlarını anlamayı ve birlikte çalışmayı öğrendik. Masada sadece bizim olmamız yeterli değil. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla birlikte yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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"Yurttaşın katılmadığı mesele çözüme kavuşmaz"

Oturumda söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Yurttaş Meclisi üyesi Rojda Tayurak da, iklim krizinin yalnızca bilim insanlarının ve yöneticilerin değil, herkesin ortak sorunu olduğunu belirterek, "Bence yurttaşın katılmadığı hiçbir mesele çözüme kavuşamaz. Isınan İzmir’de biz nasıl hayatta kalırız sorusuna cevaplar üretmeye başladık. Çok da güzel çıktılar elde ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunları kendi iklim eylem planlarına dahil etti" diye konuştu.

"Deneyimlerimizi aktarıyor, dünyadan öğreniyoruz"

COP31 İzmir heyeti içinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, etkinliğin dördüncü gününde dirençli şehirler başlığının öne çıktığını belirterek, İzmir’in uluslararası oturumlarda aktif biçimde temsil edildiğini söyledi. Kentlerin ve ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki deneyimlerini paylaştığı platformun İzmir açısından önemli bir öğrenme ve iş birliği fırsatı sunduğunu ifade eden Beydağ, "Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Hem deneyimlerimizi aktarıyoruz hem de kentimize uygun uygulamaları öğreniyoruz" dedi.

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İzmir standında ise "Dirençli Mahalleler" temasıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Beydağ, özellikle İklim Yurttaş Meclisi deneyiminin uluslararası katılımcıların ilgisini çektiğini belirtti. Beydağ, "Yurttaşlarımızdan gelen taleplerin İzmir’in iklim eylem planına dahil edilmiş olması çok kıymetliydi. Çünkü İzmir bu konuda öncü. Burada İzmir’in kıymetli iklim deneyimlerini, daha önce uyguladığı çözümleri aktarma fırsatı bulduk" diye konuştu.

"Panel 35, Katılım 35 ve Çözüm 35"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nde İklim Değişikliği Birim Şefi olarak görev yapan Dr. Gülşah Ünsalan Keçeli de, İzmir’in iklim alanındaki çalışmalarının bir araya getirilerek uluslararası katılımcılarla buluşturulduğu İzmir standının yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

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Standın programının üç ana başlık üzerine kurulduğunu anlatan Keçeli, Panel 35, Katılım 35 ve Çözüm 35 etkinlikleriyle hem İzmir’in uygulamalarının tanıtıldığını hem de yeni çözümler için ortak akıl oluşturulduğunu söyledi. Çözüm 35 etkinliklerinde, belediyenin iklim kriziyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaların ilgili dairelerle birlikte anlatıldığını belirten Keçeli, Panel 35’te bu çözümlerin bilimsel temellerinin ve farklı paydaşlarla nasıl yaygınlaştırılabileceğinin ele alındığını aktardı. Katılım 35 kapsamında ise atölyeler ve farklı etkinliklerle ziyaretçilerin sürece dahil edildiğini kaydeden Keçeli, "Her saniyesini, her dakikasını özenle programladık. Masalarda gün boyunca kalan daire başkanlıklarımız var. Hiçbir anımız boş değil" dedi.

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İzmir’in iklim mücadelesinde çocuklar ve gençler söz sahibi

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı ile Milano Metropoliten Şehri tarafından düzenlenen "Öğren, Katıl, Harekete Geç: Gençler İçin İklim Eylemi ve Sürdürülebilir Kalkınma" etkinliğinde konuşmacı olarak da yer alan Dr. Gülşah Ünsalan Keçeli, Pazaryeri’nde sel, İmariye’de ise aşırı sıcaklık risklerine karşı çocuklar, gençler, muhtarlar ve uzmanlarla birlikte yürütülen çalışmaları anlattı. Yaklaşık 2 bin kişinin katkı sunduğu süreçte iklim eğitimlerinden topluluk bahçelerine, sel bariyerlerinden gölgelik alanlara kadar geliştirilen uygulamaları aktaran Keçeli, "Gençlerin yalnızca iklim değişikliği hakkında bilgi edinmeleri yeterli değil. Kendi seslerinin, yaşadıkları kentte bir şeyleri değiştirebildiğini de görmeleri gerekiyor. İşte bu gerçekleştiğinde öğrenme eyleme, eylem de gerçek bir değişime dönüşüyor" dedi.

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İzmir standında dolu dolu program

İzmir Planlama Ajansı Genel Müdürü Melek Demir de COP31’in İzmir’in yürüttüğü çalışmaları uluslararası platformda anlatmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. "Dirençli İzmir için Dirençli Mahalleler" temasının büyük hedeflerin yanı sıra mahalle ölçeğinde, hemen hayata geçirilebilecek somut çözümlere odaklandığını belirten Demir, "Büyük sözler, büyük yaptırımlar ve hedeflerin ötesinde gerçek uygulamalara, katılıma odaklanan çalışmalarla ilgili ilham alma ve ilham verme şansımız oldu" dedi.

Yurttaş katılımının İzmir’in iklim yaklaşımının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Demir, "Büyük yatırımlar çok önemli, bunları takip etmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda hemen şimdi vatandaşla, kentteki paydaşlarla neler yapabiliriz, bunu da görebilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Dilek Ağacı da var

İzmir Planlama Ajansı’nda görev yapan iktisatçı İlker Bulut ise belediyenin COP31 süresince gıda, veterinerlik ve enerji gibi farklı alanlarda paneller ve buluşmalar gerçekleştirdiğini anlattı. İzmir standında düzenlenen etkinliklerin yanı sıra uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerin de yapıldığını belirten Bulut, farklı paydaşların deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini İzmir’e taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bulut, İzmir standının yalnızca bilgi paylaşımına değil, katılımcıların geleceğe ilişkin beklentilerini görünür kılmaya da odaklandığını belirterek, "Bir dilek ağacımız var. Katılımcılarımızın, özellikle ziyaretçilerimizin geleceğe, COP31’e ve hayattan beklentilerine dair nasıl bir gelecek hayal ettiklerini görünür kılmayı amaçlıyoruz" dedi. "Sesler" adı verilen çalışmada ise İzmir’den yerel ve ulusal aktörler ile uluslararası paydaşların kente ve geleceğe ilişkin beklentileri video kayıtlarıyla toplanıyor. Bulut, panellerin, katılımcı atölyelerin ve Dilek Ağacı’nın çıktılarının raporlanacağını belirterek, "Neler yaptık, neler yapmayı planlıyoruz, bunları görünür kılmayı amaçlayan bir yapı oluşturduk" diye konuştu.

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Yurttaş katılımı ve dirençli mahalleler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, COP31 boyunca bir yandan kentin iklim krizine karşı geliştirdiği uygulamaları uluslararası kamuoyuyla paylaşırken diğer yandan farklı kentlerin deneyimlerinden yararlanarak yeni iş birliklerinin kapısını aralıyor. Dördüncü günde öne çıkan yurttaş katılımı ve dirençli mahalleler yaklaşımı ise iklim mücadelesinin yalnızca büyük hedeflerle değil, yerelden başlayan ortak çözümlerle güçlenebileceğini bir kez daha ortaya koydu.