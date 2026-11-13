İzmir merkezli 14 ildeki FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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