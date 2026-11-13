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        A Milli Takım, Gürsel Aksel'den ilk kez puansız ayrıldı

        A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki kötü gidişatı İzmir'de de durduramadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        A Milli Takım, Gürsel Aksel'den ilk kez puansız ayrıldı

        A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta İzmir’de Belçika’ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’ndeki kötü gidişatı İzmir’de de durduramadı.

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 5’inci maçında İzmir’de Belçika’yı konuk etti. Arda Güler’in müthiş frikik golüyle öne geçen Türkiye, De Bruyne ve De Katelaere’nin gollerine engel olamayarak karşılaşmadan 2-1 mağlup oldu. Milli takımda Montella’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçından mağlup ayrıldı. Mücadelenin başlamasıyla birlikte etkin bir görüntü çizip, öne de geçen Sergen Yalçın ve öğrencileri, 4 dakikada yediği 2 golle mağlup oldu.

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        GÜRSEL AKSEL’DE İLK KAYIP

        Gürsel Aksel Stadyumu’nda daha önce 2 maç oynayan Türkiye, söz konusu maçların 2’sini de kazanmayı başarmıştı. 2022 yılında Litvanya’yı 2-0 ile geçen Türkiye, 2024 yılında ise İzlanda’yı 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu’nda 2 maçta 2 galibiyet elde eden Ay-yıldızlılar, ilk kez bir müsabakada puan kaybetti.

        OZAN KABAK CEZALI

        A Milli Futbol Takımı’nda Ozan Kabak, Belçika karşısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fransa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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