Gençler için 100 imza 'Ortak Gelecek'te buluştular

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmalarla iş birlikleri geliştirerek öğrencilerine yeni kariyer fırsatları sunmak amacıyla ‘Ortak Gelecek Buluşmaları’ serisini başlattı. Farklı sektörlerle eğitim, istihdam, araştırma ve geliştirme alanlarında iş birlikleri kuran İEÜ, son bir ayda 9 firmayla protokol imzaladı. Hugo Boss, Atlas Trafo, HapagLloyd, Sandalyeci, Europap Tezol, Uniteks, ByKepi, Gram Equipment ve Franklin Electricİmpo Motor Pompa ile gerçekleştirilen iş birlikleri, üniversite ile sektör arasındaki güçlü bağın da somut bir örneği oldu. İEÜ Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder, yıl sonuna kadar protokol imzalanan firma sayısının 30’a ulaşacağını, bir yıl içinde ise bu sayıyı 100’e yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üniversitemizin bilgi birikimini piyasa gücüyle buluşturan kapsamlı bir iş birliği ağı oluşturuyoruz" diye konuştu.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi ile firmalar arasında imzalanan protokoller sayesinde öğrenciler, eğitimleri devam ederken farklı sektörleri yakından tanıma, iş süreçlerini yerinde deneyimleme ve kariyerlerine yönelik bağlantılar kurma imkanı bulacak. Staj ve iş yeri temelli eğitim imkanları artacak. İEÜ’lü gençler, teorik bilgilerini gerçek iş ortamında uygulayacak ve sektörün beklentilerini doğrudan gözlemleme fırsatı bulacak.

Nitelikli insan kaynağı

İş birlikleri yalnızca öğrencilere sunulan kariyer imkanlarıyla sınırlı kalmayacak. Firmalar da İEÜ’nün akademik bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağından yararlanabilecek. Ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları, proje üretimi, eğitim programları ve sektörel buluşmalar için de yeni çalışma alanları oluşturulacak. İEÜ, sektörden gelen güncel ihtiyaç ve beklentileri eğitim süreçlerine yansıtarak sektörle bütünleşen uygulamalı eğitim modelini daha da güçlendirecek.

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"Kalıcı bir ekosistem kuruyoruz"

İEÜ Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder, farklı sektörlerle sürekli temas halinde olduklarına dikkat çekerek, ‘Ortak Gelecek Buluşmaları’ serisinin önemini vurguladı. Karşılıklı güvene dayanan ve zaman içinde daha da büyüyecek bir ekosistem oluşturduklarını, gençlere de uygulamalı eğitim imkanı sunduklarını ifade eden Dr. Önder, "Üniversitelerin çevresiyle kurduğu ilişkinin niteliği, aynı zamanda bulunduğu kentin ve bölgenin gelişimine sunduğu katkıyı da belirliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak şehrimizin üretim, ticaret ve girişimcilik kapasitesiyle daha güçlü bağlar kurmayı, bu ağı ulusal ölçekte farklı kurumlarla genişletmeyi önemsiyoruz. Kalıcı iş birlikleri sayesinde üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve deneyimi daha geniş bir alana ulaştıracağımız için de mutluyuz. Bu iş birlikleri, önümüzdeki dönemde kurulacak yeni ortaklıklar için de güçlü bir temel oluşturuyor" diye konuştu.

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"Profesyonel çevre oluşuyor"

İEÜ Kariyer Yönlendirme ve Mezunlarla İlişkiler Müdürü Özge Kulaçoğlu ise öğrencilerin iş hayatına hazırlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsediklerini söyleyerek, "Öğrencilerimizin sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurmaları, farklı çalışma kültürlerini gözlemlemeleri ve kendilerini ifade etme fırsatı bulmaları kariyer gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Bu iş birliklerinin zaman içinde mentorluk ilişkilerine, yeni bağlantılara ve mezuniyet sonrasında farklı kariyer fırsatlarına dönüşmesini bekliyoruz. Müdürlük olarak amacımız, öğrencilerimizin yalnızca mezuniyet sonrasını düşünmeleri değil; üniversite yıllarında kendi hedeflerini belirleyen, güçlü yönlerini tanıyan ve iş hayatına daha hazırlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.