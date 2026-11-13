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        Göztepe potasına iki transfer birden

        TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirve yarışı veren Göztepe İsonem kadrosunu iki transferle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Yunanistan'da AEK forması giyen 26 yaşında, 2.03 boyundaki ABD'li uzun forvet DeAndre Pinckney ile anlaşmaya vardı. NCAA'de Southern Mississippi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerinde Danimarka, Fransa, İsrail, Romanya, Porto Riko ve Yunanistan liglerinin yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden sporcu 2 şampiyonluk yaşadı. Göztepe, Mersin Spor'dan 29 yaşında, 1.92 boyundaki guard Kaan Sarıarslan'ı da kadrosuna kattı. Yeni transferler takımla antrenmanlara başladı. Göztepe ligde yarın takviyeli kadrosuyla saat 16.00'da Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde Cide Osman Basketbol'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Göztepe potasına iki transfer birden

        TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirve yarışı veren Göztepe İsonem kadrosunu iki transferle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Yunanistan'da AEK forması giyen 26 yaşında, 2.03 boyundaki ABD'li uzun forvet DeAndre Pinckney ile anlaşmaya vardı. NCAA'de Southern Mississippi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerinde Danimarka, Fransa, İsrail, Romanya, Porto Riko ve Yunanistan liglerinin yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve FIBA Europe Cup’ta mücadele eden sporcu 2 şampiyonluk yaşadı. Göztepe, Mersin Spor'dan 29 yaşında, 1.92 boyundaki guard Kaan Sarıarslan'ı da kadrosuna kattı. Yeni transferler takımla antrenmanlara başladı. Göztepe ligde yarın takviyeli kadrosuyla saat 16.00'da Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde Cide Osman Basketbol'u konuk edecek.

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