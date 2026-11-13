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        İzmir'de ay-yıldız rüzgarı esti

        UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Belçika'yı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayan A Milli Takım, İzmir'e 2 yıl sonra ay-yıldızlı coşku yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        İzmir'de ay-yıldız rüzgarı esti

        UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5’inci maçında Belçika'yı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayan A Milli Takım, İzmir'e 2 yıl sonra ay-yıldızlı coşku yaşattı.

        A Milli Takım'a üçüncü kez ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'ndaki müthiş atmosfer, tüm Türkiye'den övgü aldı. Tribünleri bayraklarla dolduran binlerce İzmirli, 90 dakika boyunca milli futbolculara büyük destek verdi. Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in, A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına daha önce Beşiktaş'ı çalıştırırken ilk şampiyonluğunu yaşadığı Gürsel Aksel Stadı'nda çıkan hocası Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyerinde attığı golleri hatırlatır muhteşem bir frikik golüyle öne geçen ay-yıldızlılar, 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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        İzmirli taraftarlar, mağlubiyete rağmen A Milli Takım'ı bağırlarına basıp maç sonu alkışlarla uğurladı. Arda Güler'in kaleye 25 metre mesafeden attığı serbest vuruş golü dünya çapında milyonlarca paylaşım aldı. Türkiye - Belçika maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İzmir Milletvekili, T.C. Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Milletvekili, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve başkan vekilleri de tribünden izleyip millileri yalnız bırakmadı. UEFA Uluslar A Ligi'nde 5 maç sonunda galibiyet alamadan son sırada kalan milliler, 15 Kasım Pazar günü son maçta Fransa'ya konuk olacak. Belçika maçının ardından İzmir'den ayrılmayan milli kafile direkt Fransa'ya geçecek.

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        İZMİR'DE 39'UNCU MAÇ

        Türkiye - Belçika maçıyla İzmir tarihte 39'uncu kez A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. İzmir, 149 maçla en çok milli karşılaşmanın oynandığı İstanbul'un ardından ay-yıldızlı ekibe en çok ev sahipliği yapan ikinci şehir oldu. Türkiye, İzmir'deki 39 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Yıllar boyunca 1971'de açılıp Türkiye'nin ilk olimpik stadı olan İzmir Atatürk Stadı'nda milli maçlara ev sahipliği yapan kent en son 2009'da emektar statta millileri ağırlamıştı. Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Türkiye - Fildişi Sahili maçının oynandığı İzmir, ülkenin en modern spor tesislerinden Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla 2022'de 13 yıl sonra millilere kavuşmuştu. UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya, 9 Eylül 2024'te İzlanda maçlarının oynandığı Gürsel Aksel Stadı dün ay-yıldızlı takımı 2 yıl sonra üçüncü kez ağırladı.

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