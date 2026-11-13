Menemen FK evinde sahaya çıkacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında Isparta 32 Spor Kulübü’nü konuk edecek. Zemin yenileme çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Bekir Doğan düdük çalacak. Menemen FK stadındaki çalışmalar nedeniyle önceki hafta Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırladı. Menemen FK Teknik Direktörü Tolga Doğantez yeniden statlarına kavuştuklarını ve bu maçtan mutlak galibiyet beklediklerini dile getirdi. Menemen FK haftaya 14 puanla 9'uncu sırada girdi, Isparta 32 Spor ise 11 puan toplayıp 12'nci basamakta yer aldı.

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