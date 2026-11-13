Petkimspor'un konuğu Türk Telekom
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek art arda üçüncü dış saha galibiyetiyle Play-Off potasına dönen Aliağa Petkimspor yarın evinde lider Türk Telekom'la karşılaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Petkim iç sahadaki galibiyet hasretine haftaya lider başlayan önünde son vermeye çalışacak. Aliağa ekibi 7 haftada 4 galibiyet alırken, Türk Telekom'un 6 galibiyeti bulunuyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek art arda üçüncü dış saha galibiyetiyle Play-Off potasına dönen Aliağa Petkimspor yarın evinde lider Türk Telekom'la karşılaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Petkim iç sahadaki galibiyet hasretine haftaya lider başlayan önünde son vermeye çalışacak. Aliağa ekibi 7 haftada 4 galibiyet alırken, Türk Telekom'un 6 galibiyeti bulunuyor.
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