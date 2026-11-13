Karşıyaka filede İBB Spor'u ağırlıyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek 7'nci maçında 2'nci mağlubiyetini alan 4'ücü sıradaki Karşıyaka yarın evinde kendisi gibi 5 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki İBB Spor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta 13.00'te Eczacıbaşı - Akhisar Bld, 16.00'da Bahçelievler Bld - Denizli BŞB, Altınordu - Aydın BŞB, Bodrumspor - VakıfBank, 17.30'da ise Yeşilyurt - İzmir DSİ müsabakaları oynanacak.

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