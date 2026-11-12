Uluslar Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 2 (İlk yarı)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Türkiye, sahasında ile Belçika karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 21’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada yaklaşık 30 metreden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top sol köşeden ağlara gitti. 10

27. dakikada sol kanattan Doku'nun yerden pasında penaltı noktasının biraz solunda bulunan De Bruyne'nin gelişine vuruşunda top kaleci Uğurcan’ın üzerinden filelerle buluştu. 11

30. dakikada sağ iç kulvarda topla buluşan Raskin'in ortasında arka direkte topu kontrol eden De Cuyper sağına pasını aktardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Moreira'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topu çıkardı. Daha sonra De Cuyper topu önünde bularak bir kez daha sağına doğru pasını aktardı, kaleci Uğurcan'ı geçen topa kale sahasında De Ketelaere dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12

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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Enes Ünal, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, İlhan Fakılı, Deniz Gül

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Belçika: Senne Lammens, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Diego Moreira, Nicolas Raskin, Jeremy Doku

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Yedekler: Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Kyriani Sabbe, Arthur Theate, Josue Ndenge Kongolo, Joaquin Seys, Mandela Keita, Dodi Lukebakio, Hans Vanaken, Mika Marcel Godts, Hugo Cuypers, Leandro Trossard

Teknik Direktör: Mark van Bommel

Goller: Arda Güler (dk. 20) (Türkiye), Kevin De Bruyne (dk. 27), Charles De Ketelaere (dk. 30) (Belçika)

Sarı kart: Ozan Kabak (Türkiye)