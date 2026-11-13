İzmir'de traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Traktörün bir anda hareket etmesi üzerine Sarıkaya aracın altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, tarladan dönen Yılmaz Sarıkaya (82), 25 AF 653 plakalı traktörünü evininin önüne çalışır vaziyette park etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park ettiği traktörün hareket etmesi sonucu aracın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.