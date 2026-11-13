Durdurulan otomobilde 5 bin 257 sentetik ecza hap ele geçirildi; 2 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus Timleri, Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobildeki 2 kişinin üzerinde ve araçta arama yapıldı; 100 kutu içerisinde toplam 5 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Gaziemir ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

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