Yunanistan'da yakalanan suç örgütü elebaşı adliyede

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Silahla yağma' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.

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