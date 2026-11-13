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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Yunanistan'da yakalanan suç örgütü elebaşı adliyede

        Yunanistan'da yakalanan suç örgütü elebaşı adliyede

        KIRMIZI bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sercan Sayal adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Yunanistan'da yakalanan suç örgütü elebaşı adliyede

        KIRMIZI bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sercan Sayal adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Silahla yağma' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.

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        TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

        116 suçtan aranan Sayal, Türk Hava Yollarının (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla dün Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Sayal İzmir’e getirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sayal, bugün adliyeye sevk edildi.

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