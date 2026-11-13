Yunanistan'da yakalanan suç örgütü elebaşı adliyede
KIRMIZI bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sercan Sayal adliyeye sevk edildi.
KIRMIZI bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sercan Sayal adliyeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Silahla yağma' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
116 suçtan aranan Sayal, Türk Hava Yollarının (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla dün Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Sayal İzmir’e getirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sayal, bugün adliyeye sevk edildi.
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