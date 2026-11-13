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        İzmir'de kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        İzmir'de kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

        Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi Homeros mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda M.A., İ.G., R.Z., S.E., E.K., M.Y.S., M.A.K., E.G. ve A.K. isimli 9 şüpheli şahıs yakalandı. Alanda yapılan aramalarda yer altı görüntüleme cihazı, hilti, jeneratör ile kazma ve kürek gibi çeşitli kazıcı aletler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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