İzmir'de kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi Homeros mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda M.A., İ.G., R.Z., S.E., E.K., M.Y.S., M.A.K., E.G. ve A.K. isimli 9 şüpheli şahıs yakalandı. Alanda yapılan aramalarda yer altı görüntüleme cihazı, hilti, jeneratör ile kazma ve kürek gibi çeşitli kazıcı aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.