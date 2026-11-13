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        Ödemiş'te kan bağışı kampanyasına destek olan öğrenciler ödüllendirildi

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına bağışçı getiren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Ödemiş'te kan bağışı kampanyasına destek olan öğrenciler ödüllendirildi

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına bağışçı getiren öğrencilere ödül verildi.

        Atatürk İlkokulu bahçesindeki etkinlikte konuşan öğretmen Ferhat Çoban, 13'üncüsü düzenlenen kan bağışı kampanyasının 2017 yılında başladığını ve bugüne kadar 3 bin 398 ünite kan bağışlandığını söyledi.

        Kampanyaya destek veren öğrencilerin vatandaşları ikna ederek kan bağışı için okula getirdiğini belirten Çoban, 3 gün süren kampanyada 472 ünite kan bağışı yapıldığını kaydetti.

        Çoban, en çok bağışçı getirenler sıralamasında 35 bağışçı ile Nazile Umay Ergüz'ün birinci, 15'er bağışçı ile Atıl Uçar ve İlter Ödemiş'in ikinci, 13 bağışçı ile Orçun Dere'nin üçüncü olduğunu kaydetti.

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        Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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