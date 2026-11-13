Patlamanın yaşandığı fabrikada 'telefon yasağı' kararı alınınca çalışanlar iş bıraktı (2)

İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın meydana geldiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda enkazda kayıp olarak aranan Barış Güney'in de cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.