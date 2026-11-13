Yunanistan'da yakalanan suç örgütü elebaşı tutuklandı (2)
Giriş: 13.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
TUTUKLANDI
Yunanistan'da yakalandıktan sonra İzmir'e getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tarafından tutuklandı.
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