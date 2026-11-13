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        Patlamanın yaşandığı fabrikada 'telefon yasağı' kararı alınınca çalışanlar iş bıraktı

        İZMİR'in Aliağa ilçesinde, 18 kişinin öldüğü HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı, gerginlik çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Patlamanın yaşandığı fabrikada 'telefon yasağı' kararı alınınca çalışanlar iş bıraktı

        İZMİR'in Aliağa ilçesinde, 18 kişinin öldüğü HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı, gerginlik çıktı.

        Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi. 14 işçi de yaralandı.

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        Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü-işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, 'Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile birlikte 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Öte yandan, bugün ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçiler tesise cep telefonuyla alınmadı. Fabrikadan 'Tüm çalışanların dikkatine. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başaran'ın talimatıdır. Cep telefonuyla içeri girilmeyecektir. Güvenlik noktasında oluşturulan kutuya cep telefonları konulacaktır. Telefonunu vermek istemeyenler, içeri alınmayacaktır' anonsu yapıldı. Ayrıca aynı duyuru, yazılı olarak fabrika duvarına da asıldı. Tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. İş bırakma eylemi başlatan işçiler, tesis önünde bekleyişe geçti. Bazı anlar gerginlik de yaşandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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