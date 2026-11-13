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        Türkiye'ye iade edilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal tutuklandı

        Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Türkiye'ye iade edilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal tutuklandı

        Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, InterpolEuropol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçları başta olmak üzere 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edilmişti.

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        Türk Hava Yolları’nın TK1844 sefer sayılı, TCLGS kuyruk numaralı uçağıyla Yunanistan’dan getirilen Sayal, dün saat 14.11’de İstanbul Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ardından İzmir’e getirilen Sayal, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sayal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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