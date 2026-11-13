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        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:26 Güncelleme:
        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

        Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu belirlendi.

        Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

        Yaralı 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

        - Olay

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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