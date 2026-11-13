İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu belirlendi.
Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.
Yaralı 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
- Olay
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
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