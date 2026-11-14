İzmir merkezli 4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi.
İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.