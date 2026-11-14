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        İzmir'deki kadın cinayetinde sanığın 17 günlük takibi gerekçeli karara yansıdı

        GÖKHAN DÜZYOL - İzmir'in Menemen ilçesinde eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) silahla öldüren Lokman Etken'e (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın maktulün adresini öğrendikten sonra 22 günün 17'sinde evinin çevresinde saatlerce beklediği yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        İzmir'deki kadın cinayetinde sanığın 17 günlük takibi gerekçeli karara yansıdı

        GÖKHAN DÜZYOL - İzmir'in Menemen ilçesinde eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) silahla öldüren Lokman Etken'e (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın maktulün adresini öğrendikten sonra 22 günün 17'sinde evinin çevresinde saatlerce beklediği yer aldı.

        Menemen Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, maktul Gözde Akbaba ile sanık Lokman Etken'in olaydan yaklaşık 3-4 ay önce ayrıldıkları, ayrılığın ardından sanığın maktulü rahatsız etmeye ve tehdit etmeye başladığı belirtildi.

        Akbaba'nın uzaklaştırma kararı aldırdığı, sanığın kendisine ulaşmasını engellemek amacıyla Buca ilçesinden Menemen ilçesine taşındığı bilgisine yer verildi. Sanığın maktulün adresini sosyal medya üzerinden bulduğu, olay öncesindeki hareketlerinin HTS kayıtları ve dijital materyallerle ortaya konulduğu kaydedildi.

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        Etken'in, 28 Aralık 2025'te sosyal medya üzerinden "Pınar" kullanıcı adlı kişiyle yaptığı yazışmalarda maktul Gözde Akbaba'nın adresini bulmaya çalıştığı, bu kişinin de maktulün adresinin yer aldığı kira sözleşmesini sanığa gönderdiği ifade edilerek, sanığın adresi öğrendikten sonra 19 Ocak 2026'daki cinayete kadar geçen 22 günün 17'sinde maktulün ikamet adresine gittiği ve burada saatlerce beklediğinin HTS kayıtlarına yansıdığı belirtildi.

        Kararda sanığın aynı gün "Pınar" adlı sosyal medya kullanıcısına "Yapacağım, evini de buldum" şeklinde mesaj gönderdiği ifade edildi.

        Mahkeme, sanığın adresi öğrenmesinin ardından geçen sürede maktule ulaşmaya çalışmasını, olay günü evinden çıkmasını beklemesini ve ardından saldırmasını birlikte değerlendirerek eylemin tasarlanarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

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        Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

        "Sanığın, maktulü öldürmeyi gerektirecek seviyede husumetinin bulunduğu, maktulün diz altı bölgesine bitişik atış yaparak büyük damar yaralanmasına ve neticeten ölüme sebebiyet verebileceğini bildiği, bu nedenle öldürme kastıyla hareket ettiği, sanığın eylemiyle 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu dosya kapsamında maktulden kaynaklanan haksız bir eyleminin varlığına yönelik tam bir vicdani kanaat elde edilemediğinden sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluşmadığı değerlendirilmiştir."

        - Olay

        Menemen ilçesinde 19 Ocak 2026'da Gözde Akbaba eski erkek arkadaşı Lokman Etken'in silahlı saldırısına uğramış, sol bacağından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

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        Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanan Etken tutuklanmıştı.

        Menemen Ağır Ceza Mahkemesince 22 Ekim'deki karar duruşmasında sanık Etken'e, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmişti.

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