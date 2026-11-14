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        Zeytin dalında umut, sofralarda bereket

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytin Hasadı Şenliği'nde, zeytin dallarına uzanan eller bu kez yalnızca meyveleri değil, mutluluğu da topladı. Doğayla buluşan, toprağa dokunan ve kendi emeğiyle zeytin toplayan 300 engelli birey, hem unutulmaz bir gün yaşadı hem de topladıkları zeytinlerle ailelerinin sofrasına bereket taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Zeytin dalında umut, sofralarda bereket

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytin Hasadı Şenliği'nde, zeytin dallarına uzanan eller bu kez yalnızca meyveleri değil, mutluluğu da topladı. Doğayla buluşan, toprağa dokunan ve kendi emeğiyle zeytin toplayan 300 engelli birey, hem unutulmaz bir gün yaşadı hem de topladıkları zeytinlerle ailelerinin sofrasına bereket taşıdı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alması ve üretime katılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, dayanışmayı üretimle buluşturdu. Buca Belenbaşı'nda belediyeye ait arazideki zeytinlikte gerçekleştirilen etkinliğe 300 engelli ve aileleri katıldı. Ağaçlardan kendi elleriyle zeytin toplayan katılımcılar, ürünlerini evlerine götürerek işleyecek. Böylece etkinlik, ailelere hem birlikte keyifli zaman geçirme hem de mutfak bütçelerine katkı sağlama olanağı sundu.

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        Üretmenin ve paylaşmanın mutluluğu

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, etkinlikle engelli bireyleri ve bakım veren ailelerini üretimin içinde buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Ütaş, "Engelli yurttaşlarımız ve onlara bakım verenlerle belediyemizin arazisindeki zeytinleri toplamak için buluştuk. Böylece hem ailelerin ekonomisine destek sunuyor hem de sosyal etkileşim sağlıyoruz. Zeytinleri hep birlikte topluyoruz. Onlar toplayabildikleri kadar zeytini evlerine götürüp kuracaklar. Ayrıca zeytinin önemi de anlatılıyor" dedi.

        Yüzleri güldüren hasat

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat yüksek mühendisi Derya Cansoy ise etkinliğin katılımcılar için farklı deneyimlere kapı açtığını söyledi. İlk kez zeytin ağacına dokunarak hasada katılan engelli yurttaşların da bulunduğunu belirten Cansoy, doğayla iç içe, sosyal bir gün geçirdiklerini ve hasadın verimli olduğunu ifade etti.

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        Aileler için de nefes alma fırsatı

        Etkinlik, engelli bireylere ve ailelerine günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak birlikte vakit geçirme fırsatı sundu. Buca Belenbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk İlhan, engelli bireyleri köydeki zeytin bahçesinde görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Onların da üretimde yer alması çok değerli ve kıymetli. Bu tür organizasyonların devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

        "Nefes almamızı sağladı"

        Oğlu Ali Hamza ile hasat etkinliğine katılan Mahire Yağız, kendileri için bir sosyalleşme ve nefes alma imkanı doğduğunu söyledi. Yağız, "Çok güzel bir etkinlik. Oğlum da burada olmaktan dolayı son derece mutlu. Burası bizim nefes almamızı da sağlıyor. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor, güzel zaman geçiriyor. Biz de onların yanında mutlu oluyoruz" dedi.

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        Engelli yakınıyla birlikte zeytin toplayan Miraç Asaf Yalçın da etkinlikte vakit geçirmekten memnun olduğunu belirterek, topladığı zeytinleri annesine hazırlatıp tüketeceklerini söyledi.

        Kendi topladıkları zeytin sofralarına gidecek

        Kızının bu tür etkinliklerle sosyalleşme fırsatı bulduğunu anlatan Mübeccel Yaşar, etkinliğin kendilerine hem mutluluk hem de ekonomik katkı sağladığını dile getirdi. Yaşar, "Kızım bu tür etkinlikler sayesinde sosyalleşiyor, farklı yerler görüyor. Benim için de güzel. Hem zeytin topluyorum hem de ev ekonomisine katkı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        Kızı Nesibe ile hasada katılan Birgül Keskin de doğayla iç içe olmanın çocuklara iyi geldiğini vurguladı. Keskin, "Çocuklarımızın doğayla iç içe olması, zeytin toplamanın teşvik edilmesi çok güzel. Psikolojik olarak da çok iyi geliyor. Temiz hava, doğa, çocuklarımızı ve bizi gerçekten mutlu ediyor. Zeytini kendimiz toplayarak aynı zamanda evimize de katkı sunuyoruz. Kızım zeytini topluyor, kendi hazırlıyor. Yerken daha mutlu oluyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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