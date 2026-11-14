Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Çırak yetişmiyor, asırlık ipek geleneği tarihe karışıyor Kozadan kumaşa 45 günlük sabır

        Çırak yetişmiyor, asırlık ipek geleneği tarihe karışıyor Kozadan kumaşa 45 günlük sabır

        Yüzyıllık ipekçilik geleneği, artan maliyetler ve ucuz ithal ürünler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Usta ellerde yaşatılmaya çalışılan bu zanaat, geleceğe umutla tutunmak için destek bekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Çırak yetişmiyor, asırlık ipek geleneği tarihe karışıyor Kozadan kumaşa 45 günlük sabır

        Yüzyıllık ipekçilik geleneği, artan maliyetler ve ucuz ithal ürünler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Usta ellerde yaşatılmaya çalışılan bu zanaat, geleceğe umutla tutunmak için destek bekliyor.

        Anadolu'nun binlerce yıllık köklü gelenekleri arasında yer alan ipek böcekçiliği ve geleneksel ipek dokumacılığı, günümüzde teknolojinin ve seri üretimin gölgesinde var olma mücadelesi veriyor. Ödemiş'te nesillerdir bu zanaatı yaşatan ustalardan olan Emin Sevgel, artan maliyetlere, ucuz ithal kumaşlara ve çırak yetişmemesine rağmen tezgah başında direnmeye devam ediyor.

        45 günlük meşakkatli süreç: Kozadan kumaşa uzanan yol

        REKLAM

        İpek böcekçiliğinin en büyük emek gerektiren zanaatların başında geldiğini belirten Emin Sevgel, sürecin inceliklerini, "İpek böceğinin beslenmesi tamamen dut yaprağına dayanıyor ve yaklaşık 45 günlük bir bakım sürecinin ardından koza sarmaya başlıyorlar. Kozaların sarılmasından sonra ipeğin kumaşa dönüşmesi ise zeytinyağlı sabunlarla yapılan geleneksel kaynatma ve özenli dokuma süreçleriyle, günlerce süren büyük bir sabır ve ustalık gerektiriyor" sözleriyle anlattı.

        "Fabrikasyon ve ithal ürünler zanaatı bitirme noktasına getirdi"

        Endüstriyel üretim karşısında el emeğiyle ayakta kalmanın giderek zorlaştığına dikkat çeken Emin Sevgel, en büyük darbeyi yurtdışından gelen ucuz ve kalitesiz kumaşlardan yediklerini ifade ediyor. Piyasada ipek olmayan kumaşların 'ipek' diye satılmasının hem sektöre hem de tüketiciye zarar verdiğini vurgulayan Emin Sevgel, gerçek ipeğin çakmak testiyle, yani saç teli kokusu vermesi ve ele yapışmaması ile kolayca ayırt edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca tarımsal zirai ilaçların yol kenarındaki dut ağaçlarına ve hassas yapısıyla bilinen ipek böceklerine verdiği zararlar, üreticilerin en büyük korkularından biri olmaya devam ediyor. Yetkililerden ve yerel yönetimlerden yalnızca koza üretimi aşamasında değil, kumaş üretimini ve zanaatkârları destekleyecek adımlar atılması bekleniyor.

        REKLAM

        "Bu meslek biraz hastalık, içine girince çıkamıyorsun"

        Günde 1213 saat tezgah başında mesai harcadığını belirten Emin Sevgel, "Bu meslek biraz hastalık, içine girince çıkamıyorsun. Maddi kazanç çok geride kaldı ancak mesleğe olan tutku nedeniyle bu tezgahları bırakamadık. Aralarımızdan yetişen yeni nesil çırakların olmaması ise unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel zanaatın geleceği adına en büyük endişe kaynağımızı oluşturuyor. Tarihi değerlerin ve el emeği göz nuru Ödemiş ipeğinin hafızalardan silinmemesi için hem gençlerin bu zanaata yönlendirilmesi hem de yerel kültür mirasına sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Hayata tutunduğu yenidoğan ünitesinde prematüre bebeklere şifa oluyor
        Hayata tutunduğu yenidoğan ünitesinde prematüre bebeklere şifa oluyor
        İzmir'deki kadın cinayetinde sanığın 17 günlük takibi gerekçeli karara yans...
        İzmir'deki kadın cinayetinde sanığın 17 günlük takibi gerekçeli karara yans...
        Zeytin dalında umut, sofralarda bereket
        Zeytin dalında umut, sofralarda bereket
        İzmir merkezli 4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklan...
        İzmir merkezli 4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklan...
        HABAŞ'ta cep telefonu yasağı protestosuna müdahale
        HABAŞ'ta cep telefonu yasağı protestosuna müdahale
        Fabrikadaki patlamada kayıp olarak aranan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
        Fabrikadaki patlamada kayıp olarak aranan işçinin cansız bedenine ulaşıldı