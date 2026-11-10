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        Ege Üniversitesinde Milli Teknoloji Atölyesi kuruldu

        Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde "Milli Teknoloji Atölyesi" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Ege Üniversitesinde Milli Teknoloji Atölyesi kuruldu

        Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde "Milli Teknoloji Atölyesi" hizmete açıldı.

        EÜ'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin üretim kültürünü geliştirmek ve yaratıcı fikirlerini katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla kurulan atölye, TÜBİTAK'ın "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği" kapsamında hayata geçirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, atölyenin öğrencilerin bilgiyi ürüne dönüştürmelerine imkan sağlayacağını belirtti.

        Gençlerin araştırma ve geliştirme kültürünü benimsemeleri ve teknoloji yarışmalarında başarı elde etmeleri için bu tür teşviklerin önem taşıdığını aktaran Alcı, bilim ve teknolojiyi önceleyen yaklaşımla öğrencileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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        Öğrencilerin projelerini tasarlama, geliştirme ve test etme imkanı bulacağı atölyede prototipleme cihazları ile elektronik ve mekanik geliştirme alanları yer alıyor.

        Atölyede ayrıca sarf malzeme desteği, eğitim faaliyetleri ve mentorluk imkanları da sunuluyor.

        Özellikle TEKNOFEST ve benzeri ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanan takımlara çalışma imkanı sağlayacak atölyenin, farklı fakültelerden öğrencilerin ortak projeler geliştirmesine de katkı sunması hedefleniyor.

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