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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de anıldı

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yılında İzmir'de anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de anıldı

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yılında İzmir'de anıldı.

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 88'inci yılında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çelenkler konuldu. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda temsilcileri ve kent protokolü katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözlerinin okunmasının ardından saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu esnasında trafikteki araçlar durdu, vatandaşlar ve sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Türk bayrağının İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilip, yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi.

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        ÖLEN İŞÇİNİN YAKINLARINDAN ATA'YA SAYGI

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saat 09.05'te, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde de hayat durdu. Burada bulunan Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölenlerin yakınları, Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayrıca kurum önünde bulunan polis, sağlık ve belediye ekipleri de siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçti.

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        Galeri

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