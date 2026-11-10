Şahin Tepesi yolu yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasındaki Şahin Tepesi yolunun yenileme çalışmalarında ilk etabı tamamladı. Dik eğimi ve keskin virajları nedeniyle özellikle yağışlı havalarda sürücülere zor anlar yaşatan güzergahta kilit parke taşı döşenerek ulaşım güvenliği artırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayan Şahin Tepesi yolunun yenileme çalışmalarında ilk etabı tamamladı. Bornova Çamkule Mahallesi 4709 Sokak’ta Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 3 kilometrelik yolun yenilenmesi hedefleniyor. İlk etapta, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi ile 4713/3 Sokak arasında kalan bölümde Buca’dan Bornova yönüne ulaşımı sağlayan şerit yenilendi. İkinci etapta aynı bölümün Bornova’dan Buca yönüne olan şeridi, son etapta ise 4713/3 Sokak ile 4712 Sokak arasındaki yaklaşık 500 metrelik bölüm yenilenecek.

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Daha güvenli ulaşım için kilit parke

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında dik eğimli ve virajlı yoldaki eski kaplamayı sökerek yerine kilit parke taşı döşedi. Özellikle yağışlı ve buzlu havalarda araçların kaymasını önlemeyi amaçlayan uygulamayla, yoğun trafik akışının bulunduğu güzergahta sürüş güvenliğinin ve konforunun artırılması hedefleniyor.

"Bu halk Cemil başkanı unutmaz"

Yolun yenilenmesi için talepte bulunan Bornova Çamkule Mahallesi Muhtarı Nesim Yaşar, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti. Yaşar, "Mahallemiz ilk defa böyle bir çalışma gördü. Cemil Tugay başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Cemil Başkanımız sayesinde yolumuz yenilenmeye başladı, bu çileden kurtulacağız. Yolda defalarca kaza yaşandı, üst kesimlerin durumu içler acısıydı. Bu halk Cemil başkanı unutmaz" diye konuştu.