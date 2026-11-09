İzmir'de bir çiftçi tarlasına traktörle "10 Kasım" yazdı
İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "10 Kasım" yazdı.
Giriş: 09.11.2026 - 23:11 Güncelleme:
İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "10 Kasım" yazdı.
Mahmutlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Sezen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "10 Kasım" yazdı.
Sezen'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.
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