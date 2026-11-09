İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 16 ölü, 15 yaralı (6)

3 BAKAN PATLAMANIN YAŞANDIĞI FABRİKADA İNCELEME YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında inceleme yaptı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Süleyman Elban da bakanlara eşlik etti.

'6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "İki haftada bir yapılan bakım esnasında bir ark ocağının vincinin çökmesi sonucunda bir iş kazası meydana geldi. Burada çalışan maalesef 16 arkadaşımız hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 yaralımız var. Bunların şu anda hastanelerde tedavileri devam ediyor. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Bizler Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok hızlı bir şekilde buraya geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanımız burada. Kendileri de buraya intikal ettiler. Ve olayı her yönüyle araştırıyoruz. Başsavcılığımız, valiliğimiz, bütün ilgili kurumlarımız zaten olayın olduğu ilk andan itibaren hemen buraya çok hızlı bir şekilde intikal edip itfaiye ile burada oluşan yangını söndürdüler. Ve arama kurtarma çalışmalarına AFAD'ımızla beraber başladılar. Netice itibariyle çok büyük bir iş kazası. Burası çok büyük bir sanayi tesisi. Yaklaşık 1800 kişinin aynı anda burada çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla burada ilk idari incelemeler yapıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla, işçi kardeşlerimizle alakalı olarak ailelerini bilgilendirdik. Gerekli resmi kimlik tespitleri yapılıyor. Bir kısmı tamamlanmış durumda. Olayda ihmali olan kim varsa bunun üzerinde çok kararlılıkla gidilecek. Dolayısıyla bu konuda kimsenin endişesi olmaması lazım. Ailelerimizin bütün ihtiyaçlarıyla devlet olarak bizler ilgileniyoruz. Olay tüm yönleriyle araştırılacak, araştırılmaya da devam edilecek. Cumhurbaşkanımız da bugün ifade ettiler. Olayda sorumlu olan kim varsa bunlar ortaya çıkarılıp gerekli işlemler yapılacak. Şu anda Başsavcılığımız 6 kişiyle alakalı bir gözaltı kararı ve soruşturma yapmakta. Bu sayı artabilir. Dolayısıyla bu konuda kimsenin bir endişesi olmaması lazım" dedi.

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'BİZİM İÇİN HER İŞÇİMİZİN CANI KIYMETLİDİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayın yaşandığı iş yerinde 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve ayrıca 1 sağlık personeli bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "İş yeri ile ilgili Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetimler ve teftişler gerçekleştirilmiştir. Valimiz de açıkladılar. İlk incelemelere göre devam eden bakım çalışmaları sırasında malzemenin düşmesi sonucunda doğal gaz ve oksijen borularının kopmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler de olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerde bulunuyoruz ve süreci yakından takip ediyorum" dedi.

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Kazada iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ihmal veya kusuru noktasında bütün ayrıntıları araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Ayrıca Bakanım da ifade etti adli ve idari soruşturmalar da devam etmektedir. Kimin ihmali ve kusuru varsa bu konuda mutlaka adli makamlar gerekli müdahaleleri, işlemleri yapacaklardır. Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir" dedi.

'13 YARALIMIZ ORTA İYİ DURUMDA, 2 HASTAMIZLA İLGİLİ KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın 14'ünü olay yerinde, 2'sini de hastanelerimizde kaybettik. Yaralılarımızdan 2'si ağır olmak üzere, 1'inin durumu çok kritik. 13 yaralımız orta iyi durumda. 2 hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah onları da ziyaret edeceğiz. Bütün ailelere baş sağlığı diliyorum. Rahmetli olanlara mekanları cennet olsun diyorum. Milletimize inşallah böyle acılar bir daha yaşatmaz" diye konuştu.

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ARAMA KURTARMA TAMAMLANDI

Öte yandan gazetecilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edip etmediğine ilişkin sorusunu cevaplayan Bakan Memişoğlu, "Tamamlandı" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin düşen vincin bakımının ne zaman yapıldığına dair sorulan soruya ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakan, Rehberlik Teftiş Başkanlığımızın gerekli incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Onunla ilgili herhangi bir ihmal kusuru ilişkin her şeyi gözden geçirdik. Teftiş birimi tarafından çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığı belirlenmiş. Ancak yaşanan bu iş kazası ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep oldu. Biz de Rehberlik Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişlerimizi görevlendirdik. Şu an bir şeyler söylemek için çok erken. Olay çok sıcak. Denetlemeler ve teftişler bittikten sonra da gerekli açıklamaları hem Bakanlığımızın sayfasında gerekse ben paylaşacağım" dedi.

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Bakanlar açıklamalarının ardından beraberindekiler ile hastanedeki yaralıları ziyaret etmek için fabrikadan ayrıldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,