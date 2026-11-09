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        Karşıyaka - Beşiktaş: 84-83

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Karşıyaka - Beşiktaş: 84-83

        SALON: Mustafa Kemal Atatürk

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

        KARŞIYAKA: Weber 12, El-Amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Quattara 3

        BEŞİKTAŞ: Dotson 12, Walker 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8

        1’İNCİ PERİYOT: 17-22

        İLK YARI: 40-38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-59

        5 FAUL: Walker (39.46) (Beşiktaş)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka evinde Beşiktaş’ı son saniyeye kadar çekişmeli geçen maçta 1 sayı farkla mağlup etmeyi başardı: 84-83. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda taraftarının büyük desteğiyle ezeli rakibini yenen yeşil-kırmızılı ekip 7 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise 3 galibiyette kaldı.

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        Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki vefatının 88’inci yılında Karşıyaka ısınmaya Atatürk’ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. Karşıyaka taraftarları parkeye karanfiller atarken maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        İlk bölümde Karşıyaka’dan El-Amin’in sayılarına Beşiktaş Dotson’la yanıt verdi. Periyodun bitimine 1 dakika 10 saniye kala Furkan Kormaz’ın üçlüğüyle öne geçen konuk ekip Wilbekin’in üçlüğüyle ilk 10 dakikayı 5 sayı farkla önde tamamladı: 17-22. İkinci periyodun başında Beşiktaş farkı Furkan, Gabriel ve Omoruyi’yle 9 sayıya kadar çıkarsa da Karşıyaka, Enoch, Starks, Kelly ile oyunda tekrar dengeyi kurdu. Bu bölümde 18-7’lik seri yakalayan ev sahibi Karşıyaka, Kelly’nin serbest atışıyla eşitliği yakalayıp, ardından Enoch’un basketiyle devreyi 40-38 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Walker’ın üçlüğüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlılar bu ismin skorer oyunuyla farkı tekrar 9 sasıya taşıdı. Periyot 52-59 tamamlandı. Dördüncü periyotta ilk dakika içinde Morgan’ın üçlüğüne Hakan Sayılı yanıt verip farkın açılmasını önledi. Bitime 5 dakika 28 saniye kala Starks’ın turnikesi skoru 67-69’a getirerek farkı 2 sayıya indirdi. Weber’in sayısı durumu eşitlerken, Karşıyaka ardından yine Starks’ın 3 sayılık isabetiyle 72-71 öne geçti. Metecan Birsen’in üçlüğü son 2 dakikaya girerken skoru 75-77’ye getirdi. Karşıyaka Yavuz’un turnikesiyle son 1 dakikaya 81-79 önde girdi. Gabriel serbest atışlardan bulduğu sayılarla skoru 81-81 yapsa da günün etkili ismi Yavuz pota altından takımını tekrar 83-81 öne geçirdi. Bitime 8 saniye kala hakemler pozisyonu izleyip Beşiktaş lehine sportmenlik dışı faul kararı verdi. Wilbekin’in serbest atışlarıyla fark 1 sayıya inse de kenardan başlayan Beşiktaş iyi savunmaya karşı Brown’la 3 sayılık son atış denemesinde isabet bulamayınca Karşıyaka salondan 84-83 galip ayrıldı.

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        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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