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        İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:31 Güncelleme:
        İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

        Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

        Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.

        Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.

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