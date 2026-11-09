İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 10 ölü, 15 yaralı (5)
Giriş: 09.11.2026 - 18:14 Güncelleme:
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Kadir ÖZEN / İZMİR,
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