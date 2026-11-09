İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 6 ölü, 13 yaralı (3)

'PATLAMANIN ŞİDDETİ TIR'I BİLE SALLADI'

İzmir'in Aliağa ilçesinde fabrikada yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, "Kısa bir süre önce fabrikadan yük ile çıktım. Bu sırada bomba patlaması sesine benzer büyük bir gürültü duyuldu. Patlamanın şiddeti TIR'ı bile salladı. Aracı yol kenarına çekip, arkadaşlarıma sordum. 3'üncü ocakta patlama olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım" dedi.

Bölgedeki bir fabrikada çalışan Yusuf Baykan ise "Tüp patlaması gibi bir patlama oldu. Her taraf duman altına döndü. Sıra kaydını yaptıktan sonra dışarı çıktım. Fabrikaya yaklaşık 20, 25 ambulans, 15'e yakın da itfaiye girdi" dedi.

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Kadir ÖZEN/İZMİR,