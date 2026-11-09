İzmir patlamanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi

Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ DemirÇelik Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

İzmir'de Demir Çelik Sanayi Bölgesi’ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.