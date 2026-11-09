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        Aliağa'daki patlamaya ilişkin Başkan Tugay'dan açıklama

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa ilçesindeki Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi aldıklarını, kesin sayının ise enkazın kaldırılmasının ardından netleşeceğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Aliağa'daki patlamaya ilişkin Başkan Tugay'dan açıklama

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa ilçesindeki Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi aldıklarını, kesin sayının ise enkazın kaldırılmasının ardından netleşeceğini açıkladı.

        İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ DemirÇelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu olayın ardından 14 kişinin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, patlamaya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü, çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

        Olayda ne yazık ki fabrikada görevli olan vatandaşlarımızdan çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi bizlere ulaştı. Can kaybı ve yaralılarımızın kesin sayısı enkazın kaldırılması ile netleşecek.

        Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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        Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, can kayıplarının artmaması en büyük temennimiz. İzmir'imize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden esirgesin" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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