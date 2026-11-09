İzmir Valiliğinden HABAŞ açıklaması: 3 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

İzmir'in Aliağa Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi’ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili İzmir Valiliğinden resmi açıklama geldi. Açıklamada, meydana gelen olayda 3 işçinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ DemirÇelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından hastanelere 11 yaralının kaldırıldığı belirtildi.

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İzmir Valiliğinden açıklama

Meydana gelen olayla ilgili İzmir Valiliği açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."