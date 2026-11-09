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        İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

        İzmir'in Tire ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
        İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

        İzmir'in Tire ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre H.Ş. (63), Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağına gelen H.Ş, dolmuş şoförü Şağban Deniz Fakı'ya (59) tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaçmaya çalışan H.Ş. bölgedeki jandarma personeli tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan H.Ş. polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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