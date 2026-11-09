Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı seçkin gözlemci günü İskenderiye açıklarında icra edildi

TÜRKİYE ile Mısır arasında Dostluk Denizi-2026 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü safhası Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirildi. Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bu stratejik coğrafyada, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında iki temel aktör, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri'dir. Bu anlayışla icra ettiğimiz Dostluk Denizi Tatbikatı, Türkiye ile Mısır arasında, Doğu Akdeniz'de gelişen iş birliğinin somut bir göstergesidir" dedi.

Türk ve Mısır deniz kuvvetleri arasında ikili ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve karşılıklı çalışılabilirliğin artırılması maksadıyla 4 Kasım'da başlayan Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü safhası Mısır'ın İskenderiye şehri açıklarında icra edildi. Seçkin Gözlemci Günü'nü Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy de takip etti. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; tatbikata TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemi, TCG Gaziantep firkateyni, TCG Meltem hücumbotu, 3 adet TB3 insansız hava aracı, 2 SH-70 helikopter ve 3 AH1W taarruz helikopterinin yanı sıra çok sayıda personel ile katıldı. Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çok maksatlı amfibi gemi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri de tatbikatta yer aldı.

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SELAMLAMA VE GEÇİŞ TÖRENİYLE SON BULDU

Faaliyet kapsamında, Gamal Abdel Nasser gemisinde verilen brifingin ardından Mısır Deniz Kuvvetlerinden PUMA insansız hava aracı gemiden kalkış yaptı. Asimetrik tehdit eğitimi kapsamında, 2 jet ski ile TCG Anadolu'ya UMA dron ve İda ile Gamal Abdel Nasser Gemisi'ne hareket gerçekleştirildi. Sonrasında denize düşen bir personel arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra güvenli alana alındı. Arama zapt ve müsadere eğitiminde TCG Gaziantep'ten kalkan SH 70 helikopterindeki SAT timleri ile Mısır özel harekat timleri müşterek bir operasyon gerçekleştirdi. Seçkin Gözlemci Günü'nde TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 insansız hava aracı da uçuş gerçekleştirdi. Seçkin gözlemci günü, tatbikata katılan deniz ve hava unsurlarının selamlama ve geçiş töreniyle başarıyla son buldu.

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, TCG Anadolu'daki yerli ve milli savunma sanayi araçlarının bulunduğu sergiyi gezip bilgi aldı.

'İKİ TEMEL AKTÖR TÜRKİYE VE MISIR'

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oramiral Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Mısır'ın iki temel aktör olduğunun altını çizdi. Oramiral Tatlıoğlu, "Doğu Akdeniz sahip olduğu jeostratejik konum, enerji kaynakları, kritik deniz ulaştırma hatları ve bölgesel gelişmeler nedeniyle uluslararası güvenlik ortamında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu stratejik coğrafyada, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında iki temel aktör, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri'dir. Bu anlayışla icra ettiğimiz Dostluk Denizi Tatbikatı, Türkiye ile Mısır arasında, Doğu Akdeniz'de gelişen iş birliğinin somut bir göstergesidir. Tatbikatımız, deniz kuvvetlerimiz arasındaki karşılıklı güvenin pekiştirilmesine ve birlikte çalışılabilirliğin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.

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'TEKNOLOJİ VURGUSU'

Türk Deniz Kuvvetleri olarak savunma sanayinde öncü yeteneklere sahip olunduğunun altını çizen Oramiral Tatlıoğlu, söz konusu yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşıp, iş birliği imkanlarını geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti. Tatbikatta Bayraktar TB3 insansız hava aracı ile MKE Pirana kamikaze insansız deniz aracının yer aldığını belirten Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, teknolojik seviyenin ve Deniz Kuvvetleri'nin modern harekat ortamına uyum sağlama kabiliyetinin önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Yerli ve milli güdümlü mermiler, torpidolar ve deniz mayınları üretildiğini belirten Tatlıoğlu, "Mısır Deniz Kuvvetleri ile söz konusu silah sistemlerinin müşterek kullanımı üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Deniz alanındaki savunma sanayi iş birliğimizi daha ileri bir aşamaya taşıyarak, MİLGEM projesi kapsamında Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğine benzer şekilde Mısır ile de müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRMAYI ARZU EDİYORUZ'

Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine ilişkin fiilen görev yapıldığını belirten Oramiral Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Mayın harbi alanındaki bilgi birikimimizi ve sahada kazandığımız tecrübelerimizi Mısır Deniz Kuvvetleri ile de paylaşıyoruz. Bu iş birliğinin yalnızca iki deniz kuvvetinin harekat kabiliyetlerine değil, Doğu Akdeniz'de deniz ulaştırmasının güvenliğine ve bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri olarak güçlü ve modern bir donanmaya sahip olmanın yalnızca milli hak ve menfaatlerimizin korunması açısından değil, bölgesel barışın ve istikrarın desteklenmesi bakımından da büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Türkiye ve Mısır'ın sahip olduğu denizcilik birikimi, askeri kapasite ve savunma sanayi potansiyeli, iki ülke arasında çok daha kapsamlı bir iş birliğinin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bizler, Doğu Akdeniz'in en önemli iki deniz gücü olarak denizlerde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalarımızı artırmayı arzu ediyoruz. Dostluk Deniz Tatbikatı'nın, Türkiye ve Mısır arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."