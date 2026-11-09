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        İzmir'de tır kasasından 5 kilo 750 gram kokain çıktı

        İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tır kasası içerisinde 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        İzmir'de tır kasasından 5 kilo 750 gram kokain çıktı

        İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tır kasası içerisinde 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takipler neticesinde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir tır Bornova ilçesinde takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulan araçta detaylı arama yapıldı.

        5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

        Hassas arama köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, tır kasası içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilo 750 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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