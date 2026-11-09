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        Göztepe evinde çok bonkör

        SÜPER Lig'de milli ara öncesi Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda İstanbul Başakşehir'e 2-1 mağlup olup 4 maçlık galibiyet serisini noktalayan Göztepe bu sezon evinde rakiplerine puanları saçtı. Taraftarı önünde 5 karşılaşmaya çıkan Göztepe sadece 1 kez kazanabildi. Evinde 3 yenilgi ve 1 de beraberlik elde eden Göz-Göz, toplam 11 puan kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Göztepe evinde çok bonkör

        SÜPER Lig'de milli ara öncesi Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda İstanbul Başakşehir'e 2-1 mağlup olup 4 maçlık galibiyet serisini noktalayan Göztepe bu sezon evinde rakiplerine puanları saçtı. Taraftarı önünde 5 karşılaşmaya çıkan Göztepe sadece 1 kez kazanabildi. Evinde 3 yenilgi ve 1 de beraberlik elde eden Göz-Göz, toplam 11 puan kaybetti.

        İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda 2'nci haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayan Göztepe, Bokele ile penaltı kaçırdığı maçta rakibine 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar 4'üncü haftada ise Gaziantep FK'yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını Gazientep FK takımı şok bir skorla 4-0 önde bitirdi, Göztepe ikinci yarıda 2 gol atsa da maçı 4-2 kaybetti. Göztepe 5'inci haftada Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Göz-Göz uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle yenilgiden kurtulup maçı 2-2 berabere bitirdi. Göztepe ilk galibiyetini ise 9'uncu haftada aldı. İzmir temsilcisi Çorum FK'yı 2-0 yenerek taraftarına ilk kez 3 puan sevinci yaşattı. Başakşehir maçına kadar 4'te 4 yaparak büyük moral bulan Göztepe, mutlak galibiyet için çıktığı maçta Juan'ın golüyle öne geçti. Ancak Başakşehir 4 dakika sonra beraberliği yakalarken, 85'inci dakikada Visca'nın golüyle kazandı.

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        DEPLASMANDA BAMBAŞKA

        Milli araya yenilgiyle giren Göz-Göz, deplasmanlarda ise adeta bambaşka bir performans sergiledi. Dış sahada 6 maça çıkan Göztepe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı. Göztepe, gurbette Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor ve Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la ise 2-2 berabere kalan Göztepe, tek yenilgisini Galatasaray'dan 3-2'lik skorla aldı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, iç sahada yaşanan kayıpların ve yenilen gollerin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

        FOTOĞRAFLI

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