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        Elektrik dağıtım sektöründe yenilikçi ve yerli çözümler ödüllendirildi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan ve Adm ile Gdz Elektrik tarafından yürütülen GridUp Hızlandırma Programı, Bodrum'da düzenlenen DemoDay etkinliğiyle ilk dönemini tamamladı. Programa 423 başvuru yapıldı. Gerçek saha şartlarında test edilen ve finale kalan 6 firmanın geliştirdiği 8 proje, jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonunda ilk üçe giren firmalara toplam 550 bin TL para ödülü verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Elektrik dağıtım sektöründe yenilikçi ve yerli çözümler ödüllendirildi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan ve Adm ile Gdz Elektrik tarafından yürütülen GridUp Hızlandırma Programı, Bodrum'da düzenlenen DemoDay etkinliğiyle ilk dönemini tamamladı. Programa 423 başvuru yapıldı. Gerçek saha şartlarında test edilen ve finale kalan 6 firmanın geliştirdiği 8 proje, jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonunda ilk üçe giren firmalara toplam 550 bin TL para ödülü verildi.

        Aydem Enerji bünyesinde, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Adm ve Gdz Elektrik tarafından hayata geçirilen programın ilk dönemi, Bodrum'da düzenlenen DemoDay etkinliğiyle sona erdi. Elektrik dağıtım sektörünün saha ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini amaçlayan programın finali, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Girişimcilerin, akademisyenlerin, teknoloji geliştiricilerinin, sektör profesyonellerinin ve basın mensuplarının katıldığı etkinlikte jüri değerlendirmeleri sonrasında ilk üçe giren firmalar belirlendi. Connect Ion, "Akıllı Saha Operasyonları ve İş Güvenliği" projesiyle birinci, Onna Robotics, "Demonte Modem Test Sistemi" projesiyle ikinci, Electral, "Bakım Yönetim Yazılımı" projesiyle üçüncü oldu. Birinciye 300 bin TL, ikinciye 160 bin TL, üçüncüye ise 90 bin TL ödül verildi.

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        Elektrik dağıtım sektörüne yenilikçi çözümler kazandırmayı amaçlayan program Ocak 2026'da başladı. Toplam 423 başvurunun alındığı programda final aşamasına gelene kadar farklı şehirlerde girişimci buluşmaları gerçekleştirildi. Fikir geliştirmeden veri analizine ve teknoloji üretimine kadar uzanan çalışmalar kapsamında İzmir'de başlayan girişimci buluşmaları, ilerleyen aşamalarda Denizli, İstanbul ve Ankara'da yapıldı. Final programı öncesi gerçek çalışma şartlarında yapılan testlerle, projelerin uygulanabilirliği ve sağlayabileceği faydalar değerlendirildi.

        Saha ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler

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        Programın sonunda birincilik ödülünü Akıllı Saha Operasyonları ve İş Güvenliği projesiyle Connect Ion kazandı. Proje, elektrik arızalarında ve saha çalışmalarında görev alacak ekiplerin daha etkin belirlenmesini amaçlıyor. Ekiplerin yetkinliklerini, ihtiyaç duydukları araç ve malzemeleri, çalışma şartlarını ve iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alarak görev dağılımını kolaylaştırıyor.

        İkincilik ödülünün sahibi Onna Robotics ise elektrik sayaçlarından alınan verileri ileten modemlerin yeniden kullanılmadan önce çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir sistem geliştirdi. Böylece arızalı cihazlar önceden tespit edilirken, çalışan modemlerin yeniden kullanılmasıyla kaynak tasarrufuna katkı sağlanıyor.

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        Üçüncülük ödülünü kazanan Electral, elektrik şebekesindeki ekipmanların bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştıran bir yazılım geliştirdi. Sistem, bakım çalışmalarının planlanmasını ve önceliklendirilmesini kolaylaştırırken tüm süreçlerin tek platform üzerinden takip edilmesini hedefliyor. Böylece muhtemel arızaların önlenmesine ve elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine katkıda bulunuyor.

        Emrah Kalkan: "Teknolojinin değerini sahada ürettiği faydayla ölçüyoruz"

        Adm Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan, programın sektörün somut ihtiyaçlarına odaklandığını belirterek, "Elektrik dağıtımında üstlendiğimiz sorumluluk, enerji altyapımızı ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi gerektiriyor. Teknolojiye yatırım yaparken temel ölçütümüz, geliştirilen çözümün gerçek bir ihtiyacı karşılaması ve ölçülebilir fayda sağlaması. GridUp'ta girişimcilerimizle operasyon ekiplerimizi bir araya getirerek fikirleri gerçek çalışma şartlarında değerlendirme fırsatı bulduk. Operasyonlarımızı daha verimli hale getirecek, çalışanlarımızın güvenliğini artıracak ve veriye dayalı karar alma süreçlerimizi güçlendirecek çözümler üzerinde çalıştık. Önümüzdeki dönemde başarılı sonuç veren uygulamaların yaygınlaştırılma imkânlarını değerlendirmeyi ve bu iş birliklerini kalıcı faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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        Ahmet Bayramoğlu: "Ortak deneyim, yeni teknolojilerin önünü açıyor"

        Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, GridUp'ın oluşturduğu iş birliği ortamının sektörün dönüşümü açısından önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Dijitalleşme, yapay zekâ ve veri analitiği, elektrik dağıtımında çalışma ve karar alma biçimlerimizi geliştiriyor. Bu dönüşüme katkı sunabilmek için saha deneyimimizi farklı uzmanlıklarla buluşturmamız gerekiyor. GridUp'ta girişimcilerin yeni bakış açıları, ekiplerimizin deneyimi ve akademinin bilgi birikimi birbirini tamamladı. Sektörümüzün pek çok ortak ihtiyacı var. Bir sahada geliştirilen çözüm başka bir bölgede de karşılık bulabilir, paylaşılan deneyim yeni çalışmaların önünü açabilir. GridUp'ın oluşturduğu iş birliği ağının gelişmesini, yeni teknolojilerin uygulama alanı bulmasını ve sektörümüzün teknoloji geliştirme kapasitesinin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz."

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        GridUp Hızlandırma Programı kapsamında geliştirilen teknolojilerin ve dereceye giren projelerin, gerekli uygunluk değerlendirmelerinin ardından Adm ve Gdz Elektrik'in operasyonel süreçlerinde kullanılması ve uzun vadeli çözüm ortaklıklarına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Programın gelecek yıl ikinci döneminin gerçekleştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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