İzmir'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve hammadde ele geçirildi

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Karabağlar ilçesindeki belirlenen adrese yapılan baskında 66 kilo 363 gram pregabalin hammaddesi, 38 bin 664 adet uyuşturucu hap, 177,4 gram kokain ve 4 adet hassas terazi bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda hammadde ile sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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