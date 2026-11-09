İzmir'de geri dönüşüm ağı büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yaygınlaştırdığı "Dönüşüme Evde Başla" projesi adım adım kente yayılıyor. 2025 yılında başlatılan geri dönüşüm projesinin uygulama alanı, son olarak Balçova’nın da katılımıyla 10 ilçe ve 37 mahalleye ulaştı. QR kodlu mavi poşetlerle hanelerden kapı kapı toplanan ambalaj atıkları yeniden ekonomiye kazandırılırken, uygulama mahalle muhtarları ve vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyor.

Avrupa'da yaygın olarak uygulanan, İzmir’de de 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde başlatılan kapıdan kapıya atık toplama modeli, kentte geri dönüşüm çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İZDOĞA AŞ iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, ambalaj atıkları QR kodlu mavi poşetler aracılığıyla hanelerden kapı kapı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Balçova’nın da dahil edilmesiyle proje, bugün itibarıyla 10 ilçenin 37 mahallesinde uygulanmaya devam ediyor.

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"Çok güzel dönüşler alıyoruz"

Balçova Korutürk Mahallesi Muhtarı Birnur Özsucu, "Daha önce de vatandaşlarımdan talep alıyordum. Şu anda proje çok güzel gidiyor, çok güzel dönüşler alıyoruz. Uygulamanın ekonomiye katkısı var, bunun yanında doğayı korumak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda bilinç oluşturmak için de güzel bir başlangıç" şeklinde konuştu.

"Atık konusu çok büyük bir sorun"

Balçova Eğitim Mahallesi Muhtarı Sami Koçyiğit ise "Dönüşüme Evde Başla" projesinin önemli olduğunu belirterek "Büyükşehir’in böyle bir çalışma yapması çok hoşumuza gitti. Ev ev dolaşıp torba veriyorlar, vatandaşlar da ayrıştırmayı yapıyor. Daha sonra belediyemizin arabaları torbaları alıyor, geri dönüşüm fabrikasına götürülüyor ve değerlendiriliyor. Çok güzel bir olay. Mahallemizin de projede olması hoşumuza gitti. Vatandaşlar çok memnun. Atık konusu çok büyük bir sorun, dünyada da aynı şekilde sorun. Türkiye’de böyle bir adım atılması, özellikle İzmir’de bunun yapılması çok iyi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor"

Narlıdere Ilıca Mahallesi Muhtarı Neval Çelebi, projede yer almaktan çok mutlu olduklarını belirterek "Katılım da oldukça yüksek. 4 bin hanenin 3 bini projeye dahil oldu. Geri dönüşüm çok önemli, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Mahalle sakinlerimiz de benim gibi mutlular. Her hafta poşet toplama gününü iple çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne bizi de projeye dahil ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Atıklarımızla çevreyi kirletmiyoruz, geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz " diye konuştu.

"Karışık şekilde çöpe atıyorduk"

Balçova Korutürk Mahallesi sakini Birgül Ertem, öncesinde atıkları karışık şekilde çöpe attıklarını belirterek "Geri dönüştürülebilir atıklarımızı çöpe atarken üzülüyorduk. Bu uygulama çok iyi oldu. Çok güzel bir proje" dedi.

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Balçova Onur Mahallesi sakini Hülya Gülver ise "Atıklarımız geri dönüşüme gideceği için mutluyuz. Çevremiz açısından güzel bir şey. Doğamız temiz olur" dedi.

Hangi ilçe ve mahalleler var?

6 ilçe 8 mahalleyle başlayan Dönüşüme Evde Başla projesi, 10 ilçe 37 mahalleyle devam ediyor. Karabağlar’da Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Bayraklı’da R. Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu, Konak’ta Kültür, Alsancak, Menderes’te Hürriyet, Bornova’da İnönü, Kazım Dirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene, Narlıdere’de Sahil Evleri, Yenikale, Ilıca, Buca’da Yiğitler, Karşıyaka’da Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü, Donanmacı, Aksoy, Balçova’da Onur, Korutürk, Eğitim ve Güzelbahçe’de Maltepe, Siteler ile Yalı mahallelerinde sürüyor.

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QR kodlu takip sistemi ile etkin atık yönetimi

"Dönüşüme Evde Başla" projesi kapsamında, görevli personelin hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Böylece haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nde türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor.