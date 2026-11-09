İzmir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan V.K. (42) isimli şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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