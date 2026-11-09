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        İzmir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı

        İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        İzmir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı

        İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan V.K. (42) isimli şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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