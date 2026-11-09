Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Kestane hasadında zorlu mesai

        Kestane hasadında zorlu mesai

        TÜRKİYE'nin kestane ambarı İzmir'de, dağ yamaçlarındaki zorlu mesai sürüyor. Ödemiş ilçesinde hasada katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, "Türkiye'deki kestane üretiminin de yüzde 40'ı İzmir'de yapılmaktadır. Kestane üretimi, ilimizin tarımı ve üretici açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Kestane hasadında zorlu mesai

        TÜRKİYE'nin kestane ambarı İzmir'de, dağ yamaçlarındaki zorlu mesai sürüyor. Ödemiş ilçesinde hasada katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, “Türkiye'deki kestane üretiminin de yüzde 40'ı İzmir'de yapılmaktadır. Kestane üretimi, ilimizin tarımı ve üretici açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir" dedi.

        İzmir'de en çok üretimin yapıldığı Ödemiş ilçesinde, işçiler metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanarak uzun sopalar yardımıyla dikenli kozalakları tek tek yere düşürüyor. Toprağa dökülen dikenli kestaneler, toplanarak sepetlere dolduruluyor. Ödemiş ilçesinde kestane hasadına katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, İzmir'in kestane üretiminde Türkiye'de lider olduğunu belirtip, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de kestane üretimde birinci sırasındayız. 40 bin dekar alanda yaklaşık 32 bin ton kestane üretimimiz bulunmaktadır. Türkiye'deki kestane üretiminin de yüzde 40'ı İzmir'de yapılmaktadır. Kestane üretimi ilimizin tarımı ve üretici açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir" diye konuştu.

        REKLAM

        İZMİR'DE ÜRETİM EN ÇOK ÖDEMİŞ VE BEYDAĞ'DA

        İzmir'de en çok Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde kestane üretildiğini aktaran Akdoğan, "Toplam üretimimizin yüzde 87'si bu iki ilçeden yapılıyor. Ödemiş'te organik kestane üretimimiz de var. Yaklaşık 260 üretici, 4 bin 100 dekar alanda organik üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.

        Kestanede en büyük sorunlarından birinin kestane kanseri olduğunu dile getiren Kahraman Akdoğan, "2024 yılında hastalıkla mücadele için hastalığa yakalanmış ağaçların yenilenmesi adına yüzde 50'si bakanlık destekli 8 bin adet fidan dağıtıldı. Bu fidanlardan üreticimizden gelen olumlu dönüşler dikkate alınarak 2026 yılında yüzde 50 hibeli şekilde 10 bin adet daha fidan dağıtımı yapılarak hastalıklarla mücadele konusunda da çalışmalar devam edecek. Faydalı böcek üretimimiz de Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülüyor. Kapasitesi artırılarak faydalı böceklerle de hastalıkla mücadele etmeye çalışacağız. Bu sene bütün ürünlerde olduğu gibi kestanede de çok iyiyiz. Üretiminden üreticilerimiz çok memnun" dedi.

        REKLAM

        YÖRE HALKININ EN BÜYÜK GELİR KAYNAKLARINDAN BİRİ

        Ödemiş'in Bıçakçı Mahallesi'nde kestane üreticisi Hüseyin Palas (68), yaklaşık 45 yıldır kestane üreticiliği yaptığını belirtip, 100 dekar alanda üretim yaptığını, bu yıl 10-15 ton rekolte beklediklerini söyledi. Palas, ekimin ilk haftasında başlayan hasadın son günlerinde olduklarını ifade etti. Bıçakçı yöre halkının en büyük gelir kaynaklarından bir tanesinin kestane olduğunu aktaran Hüseyin Palas, "3 senedir kestaneye aynı paraya satıyoruz. Çünkü işçi maliyeti yüksek. Üretim açısından iyi ama maliyeti yüksek olduğu için kazanamıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Atatürk'ü gören İzmirli Nezihe Dilmen: Atatürk bizi kurtarıp buraya getirmi...
        Atatürk'ü gören İzmirli Nezihe Dilmen: Atatürk bizi kurtarıp buraya getirmi...
        Yürüme temponuz, biyolojik pasaportunuz gibi
        Yürüme temponuz, biyolojik pasaportunuz gibi
        Ayşe Kaptan'ın rotası İzmir Körfezi
        Ayşe Kaptan'ın rotası İzmir Körfezi
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        İzmir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin TL ceza kesildi
        İzmir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin TL ceza kesildi