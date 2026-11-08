Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin TL ceza kesildi

        İzmir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin TL ceza kesildi

        İZMİR'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 23:25 Güncelleme:
        İzmir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin TL ceza kesildi

        İZMİR'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 75 tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı, bin pul ele geçirdi. İş yerinde bulunan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

        İş yeri sorumlusu ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 615 bin lira ceza kesildi
        İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 615 bin lira ceza kesildi
        Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
        Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
        Çeşme derbisinde kazanan Alaçatıspor: 2-0
        Çeşme derbisinde kazanan Alaçatıspor: 2-0
        Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Uthoff ile yollar ayrıldı
        Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Uthoff ile yollar ayrıldı
        Aras Kargo SK – İlbank: 3-0
        Aras Kargo SK – İlbank: 3-0
        Durdurulan kamyonda 5 kilo kokain ele geçirildi; 2 gözaltı
        Durdurulan kamyonda 5 kilo kokain ele geçirildi; 2 gözaltı